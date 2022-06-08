Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden arkeolog toprağa verildi
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde arkeolojik çalışma yaparken kene ısıran, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Arkeolog Murat Kurt (52), memleketi Bursa’da toprağa verildi.
İstanbul’dan bir süre önce Erzurum’a giden Arkeolog Murat Kurt, Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir arazide arkeolojik çalışma yaptıktan sonra Oltu ilçesinde kaldığı otele döndü.
Kurt, kendisini kene ısırdığını fark etti. Kendi imkanlarıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra bölgedeki çalışmalarına devam eden Murat Kurt, 4 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Kurt, yoğun bakıma alındı. Ancak Murat Kurt, dün hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kurt’un cenazesi işlemlerin ardından memleketi Bursa’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’ne getirildi.
Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen Murat Kurt’un babası Ali Rıza Kurt, oğlunun Ermenistan’da bir çalışmada yer aldığını en son dönüşte kendisi ile telefonla görüştüğünü belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Murat Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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