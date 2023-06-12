Kenevir yetiştirip, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla nişanlı çifte gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evde kenevir yetiştirip, uyuşturucu sattığı belirlenen E.G. ile nişanlısı G.O., operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G. ile nişanlısı G.O.'nun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki evde kenevir yetiştirip, uyuşturucu sattığını belirledi.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 2,55 gram metamfetamin, 0,85 gram kokain, 2 mililitre likit eroin , 3 adet ecstasy hap, 72 kapsül sentetik ecza, 34 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, çifti gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Açıklamaları gündem oldu: 'Asgari ücretli ölsün'
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- Başkanlar harekete geçti
- TİSK Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
- Yargıdan Atatürk Orman Çiftliği kararı
- Otomobil pazarında döviz depremi
- CHP'li Özgür Özel de 'değişim' dedi