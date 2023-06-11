Telegram gruplarında uyuşturucu satışı yapılıyor... Kod adı: Metin Amca

Yayınlanma: 11.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 03:00

Telegram gruplarında silah satılmasının ardından uyuşturucu da satıldığı ortaya çıktı. Gruplarda kullanıcılar uyuşturucuların elden ya da kurye ile satışını yapıyor. Son dönemde metamfetamin kullanımı Türkiye’de artarken, bu gruplarda metamfetamin “Metin amca” koduyla satılıyor. Cumhuriyet konuya ilişkin, eski narkotik polisi ve adli bilişim uzmanı İsa Altun ve Avukat Çağla Gül Bulut ile konuştu.

(İsa Altun)



Eski narkotik polisi ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, “Kadına şiddet uygulayan ya da kadınlarımızı katledenlerin büyük çoğunluğu madde bağımlısı. Her 10 sanıktan 6’sı madde kullanıyor. Maddeye başlama yaşı ülkemizde 14. Amatemler sayıca yetersiz. Amatemlerin iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

Altun sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Telegram gruplarına birkaç saniye içerisinde rahatça ulaşılabiliyor. Bu yeni karanlık pazarı büyük bir topluluğa sunan grupların yüz binlerce üyesi bulunuyor.”

(Çağla Gül Bulut)



"BİLİNÇLENDİRME YAPILMALI"

Hukuki süreçten bahseden avukat Çağla Gül Bulut ise, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması durumunda ise belirttiğimiz bu ceza yarı oranında artırılır” diye konuştu.

Bulut sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Uyuşturucuyla mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. İnsanları uyuşturucu kullanımına ve satıcılığına iten sebepler iyileştirilmelidir. Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 13-14’lere indiğini görmekteyiz. Suç oluşmadan önleyici çalışmalar yapmak daha büyük önem arz etmektedir. Ebeveynler başta olmak üzere tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve farkındalığın artması için eğitim çalışmaları da yapılmalıdır.”