Okul güvenliğinde yeni düzenleme ile Türkiye genelinde kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm okullarda güvenlik kameraları zorunlu hale getirilecek ve bu sistemler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre edilecek. Peki, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi nedir? Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile okullarda neler değişecek?

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) NEDİR?

Yeni düzenlemeyle birlikte okulların güvenlik anlayışı köklü bir değişim geçiriyor. Daha önce yalnızca sınırlı sayıda okulda emniyet sistemlerine entegre çalışan kameralar bulunurken, yeni protokolle bu kapsamın ülke geneline yayılması planlanıyor.

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ İLE OKULLARDA NELER DEĞİŞECEK?

Okul çevreleri 7/24 anlık olarak izlenebilecek

Şüpheli kişi ve hareketler merkezden analiz edilebilecek

Kolluk kuvvetleri olaylara gerçek zamanlı müdahale edebilecek

Okul çevresindeki riskli durumlar yapay zekâ destekli analizlerle tespit edilebilecek

Randevusuz okul ziyareti tamamen yasaklanıyor

Veliler dahil tüm ziyaretçiler önceden izin almak zorunda kalıyor

Okul girişlerinde turnike sistemleri zorunlu hale getiriliyor

Uygun altyapıya sahip okullarda el dedektörü ile üst araması uygulanıyor