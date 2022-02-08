Kent Konseyi ve MUÇEP'ten bakanlığı 'Marmaris' çağrısı

08 Şubat 2022 Salı, 15:17

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ile Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Temsilciliği, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’nün yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası çalışmalar kapsamında kurduğu fidan dikim alanı önünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın sonrası çalışmaları ilgili açıklama yaptı.

Çevre örgütleri, açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’na yürüttüğü çalışmalarla ilgili önerileri ve taleplerini içeren bir dilekçe gönderdi. Marmaris Kent Konseyi üyesi Cem Selik, şunları söyledi:

"Marmaris yaşayanları olarak 29 Temmuz 2021’de başlayan yangınla 13 bin 650 hektar orman varlığımızı ve sayısı hesaplanamayacak kadar çok canımızı kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyiz. Bununla birlikte gelecek kuşaklara borcumuz olduğu bilinciyle yangın sonrası yürütülen çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Yaptığımız çalışmalar, gözlemler ve analizler sonucunda sürecin ağaç tarlaları yaratmak üzerine ilerlediği endişesini duymaktayız. Yürütülen çalışmalar doğanın kendini tedavi edip, fauna ve florayı canlandırarak yaşamı inşa etmesini geciktirici hatta ket vurucu etkiye sahiptir.

Hatalar dizisi içinde 11 gün boyunca kavrulduk. Alevler dindiğinde ise kömürleşmiş bir ağaç mezarlığıyla baş başa kaldık. Küllerinden doğan yeşille umuda tutunduk. Bilim insanları imdadımıza koştu, bölgemizde hakim orman türü olan kızıl çamın yangını sevdiğini, bu yolla kendini gençleştirdiğini söyledi. Görmesek de hâlâ toprakta yaşayan, yeniden görünür olmak için zamana ihtiyaç duyan ölmez ormanlarımız olduğunu öğrendik.

“İNSAN ENGELİ ÇIKMAMASI YETERLİYDİ”

Marmaris’te felaket halâ devam ediyor, sadece alevleri görmüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü’nün 183 yıl önce ormanlarımızı korumak, yaşatmak amacıyla kurulduğunu hatırlatmak isteriz. Orman Bakanlığı’nca oluşturulan politikalar sonucu yürütülen yangın sonrası çalışmanın ölmez orman varlığını dikkate almadığını üzüntü ve kaygı içerisinde takip etmekteyiz. Çalışmalar ekoloji temelli görüşün uzağında yer almaktadır. Kendini var etmek için çırpınan doğanın önüne, insan engeli çıkmaması yeterliydi, yapamadılar.

“NAKİTE DÖNÜŞTÜRÜLECEK KERESTE”

Biz yanan alanlara baktıkça yeşerecek gelecek görüyoruz, Orman Bakanlığı ise nakite dönüştürülecek kereste. Kökünden sökülen ağaçlar, toprağa serilmeyen dallar, ağır iş makineleri ile hançerlenen topraktır bizim gerçeğimiz. Korunmasız kalan, ilk yağmurla denize karışarak kaybettiğimiz topraktır gerçeğimiz. Kayıp yalnızca orman değil sele kapılıp gelen toprakla, habitatı alt üst olmuş denizdir aynı zamanda.

“MARMARİS’TE YANGIN HALA SÖNMEMİŞTİR”

Orman Bakanlığı’nın yangın sonrası faaliyetlerini, bir işletmeci mantığı ile karlılık-maliyet denklemi üzerinden yürütmesini hem Marmaris yaşayanları hem de doğa hakkını savunmayı ilke edinmiş yurttaşlar olarak kabul etmiyoruz. Görüyoruz ki Marmaris’te yangın hala sönmemiştir. Alevlerin yapamadığı eko kıyımı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekonomi temelli yangın sonrası uygulamaları yapmaktadır. Toprağa ağır iş makinalarıyla, paletli araçlarla, kepçeyle girmek anne karnında büyüyen çocuğu söküp çıkarmaktır. Anayasamız tartışmasız biçimde devletimizi, 'sosyal devlet' olarak tanımlar ve yasalar doğanın koruma/kullanma dengesini kamu yararına koruma üzerinden inşa eder. Bu nedenle Orman İşletme Müdürlüklerinizce yürütülmekte olan yangın sonrası faaliyetlerin durdurulmasını, yeniden düzenlenmesini; uygulanacak politikaların bilim insanları, yerelde halk katılım toplantılarıyla şeffaf ve katılımcı biçimde yürütülmesini acilen talep ediyoruz. Şunun altını çizmek isteriz: Yanan biziz ve bir can daha eksilmeyeceğiz.”