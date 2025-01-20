Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:33

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:33

Kira yardımı tutarı 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenen yurttaşlara devlet tarafından ödenen kira desteği artış yaşadı. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay veriliyor?

2025 KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı.

Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.

ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE KİRA YARDIMI KAÇ TL?

Kira desteklerimizi;

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya;

diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya,

kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz.

Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

KİRA DESTEĞİ KAÇ AY VERİLİR?

Kira yardımları riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en çok 48 ay sağlanıyor.

Riskli yapıdaki kiracılara iki aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor. Sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yine defaten beş aylık kira yardımı veriliyor.