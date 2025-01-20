Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı? Banka promosyonları ne kadar artacak? İşte tüm ayrıntılar...
Emekiler açıklanan zamlı maaşlarını almaya başladı. Şimdi gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
Emekliler, bu yıl bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı konusunda heyecanla bekliyor.
İki bayram için toplamda 8-10 bin lira arasında bir rakamın konuşulduğu belirtiliyor. SGK protokol imzaladığı bankaları duyuracak.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere bayram ikramiyesi, 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor.
Bu yıl da emekliler, mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak.
Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran’da kutlanacak.
İlk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma günü hesabına yatırılması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, kesin tarihi açıklayacak.
YIL YIL ÖDENEN EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARLARI
Bayram İkramiyesi Tutarları:
2018: 1.000 TL
2021: 1.100 TL
2023: 2.000 TL
2024: 3.000 TL
YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK
Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca, eş ve anne-babadan ölüm aylığı alanlar, ikramiyelerini aldığı dosyanın en yüksek olanına göre alacak.
Örneğin, bir dul eş, baba ve kocasından ölüm aylığı alıyorsa, ikramiyesinin tutarı, daha yüksek olan dosyadan hesaplanacak.
EMEKLİLER VE MALULLER TAM İKRAMİYE ALACAK
Bayram ikramiyesi, emekli ve malullere tam olarak ödenecek. Eğer emekli vefat etmişse, eş ve çocuklar hisse oranlarına göre pay alacak.
Örneğin, eşin yüzde 75, çocukların ise yüzde 25 payı varsa, eş 3 bin lira, çocuklar ise bin lira alacak.
İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE İKRAMİYE HESAPLANACAK
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyeleri, aldıkları aylıkların yatırıldığı hesaba ödenecek.
İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiye alacak. Bu ödemeler, kişinin iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.
EMEKLİ MAAŞLARI YATMAYA BAŞLADI
Emeklilerin 2025 yılı itibarıyla zamlanan maaşları hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak’tan itibaren zamlı maaşlarını alacak.
En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Meclis’in tatilinin ardından, bu düzenlemenin farkı şubat ayında hesaplara yatırılacak.
EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ
1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş
17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
24-28 Mart: İkramiye ödemesi
30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
2-5 Haziran: İkramiye ödemesi
6-9 Haziran: Kurban Bayramı
BANKA PROMOSYONLARI DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Emekli maaşlarıyla birlikte, bankalar da promosyon tutarlarını arttırdı. Bankalar, emekli maaşlarına göre yeni promosyon tutarlarını belirledi.
Eski promosyon sözleşmesi olan emekliler, yeni promosyon tutarlarıyla anlaşma yapma hakkına sahip.
Promosyon ödemeleri 20-24 bin liraya kadar çıkmış durumda. SGK ise mart başında promosyon görüşmelerini tamamlayacak.
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