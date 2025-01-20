Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı? Banka promosyonları ne kadar artacak? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 12:28
Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Emekiler açıklanan zamlı maaşlarını almaya başladı. Şimdi gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Emekliler, bu yıl bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı konusunda heyecanla bekliyor. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

İki bayram için toplamda 8-10 bin lira arasında bir rakamın konuşulduğu belirtiliyor. SGK protokol imzaladığı bankaları duyuracak.

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere bayram ikramiyesi, 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Bu yıl da emekliler, mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran’da kutlanacak. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

İlk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma günü hesabına yatırılması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, kesin tarihi açıklayacak.

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

YIL YIL ÖDENEN EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARLARI

Bayram İkramiyesi Tutarları:

2018: 1.000 TL

2021: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca, eş ve anne-babadan ölüm aylığı alanlar, ikramiyelerini aldığı dosyanın en yüksek olanına göre alacak. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Örneğin, bir dul eş, baba ve kocasından ölüm aylığı alıyorsa, ikramiyesinin tutarı, daha yüksek olan dosyadan hesaplanacak.

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

EMEKLİLER VE MALULLER TAM İKRAMİYE ALACAK

Bayram ikramiyesi, emekli ve malullere tam olarak ödenecek. Eğer emekli vefat etmişse, eş ve çocuklar hisse oranlarına göre pay alacak. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Örneğin, eşin yüzde 75, çocukların ise yüzde 25 payı varsa, eş 3 bin lira, çocuklar ise bin lira alacak.

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE İKRAMİYE HESAPLANACAK

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyeleri, aldıkları aylıkların yatırıldığı hesaba ödenecek. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiye alacak. Bu ödemeler, kişinin iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

EMEKLİ MAAŞLARI YATMAYA BAŞLADI

Emeklilerin 2025 yılı itibarıyla zamlanan maaşları hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak’tan itibaren zamlı maaşlarını alacak. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Meclis’in tatilinin ardından, bu düzenlemenin farkı şubat ayında hesaplara yatırılacak.

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ

1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş

17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

24-28 Mart: İkramiye ödemesi

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

2-5 Haziran: İkramiye ödemesi

6-9 Haziran: Kurban Bayramı

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

BANKA PROMOSYONLARI DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Emekli maaşlarıyla birlikte, bankalar da promosyon tutarlarını arttırdı. Bankalar, emekli maaşlarına göre yeni promosyon tutarlarını belirledi. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Eski promosyon sözleşmesi olan emekliler, yeni promosyon tutarlarıyla anlaşma yapma hakkına sahip. 

Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Konuşulan rakamlar belli oldu!

Promosyon ödemeleri 20-24 bin liraya kadar çıkmış durumda. SGK ise mart başında promosyon görüşmelerini tamamlayacak.

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