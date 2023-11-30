Kentsel dönüşümle yıkılan binanın yerine yapılan site 44 kişiye mezar oldu: ‘Adalet enkazda kalmasın’
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden yurttaşlar adalet peşinde. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki Saitbey Sitesi, depremde saniyeler içerisinde yıkılmış ve 44 kişi yaşamını yitirmişti. Saitbey Sitesi davasının ilk duruşması yarın Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Site hakkında bilirkişi raporunda, binanın hem yapım hem denetim aşamasında birçok sorumluluğun yerine getirilmediği tespit edilmiş, 5 yıllık Saitbey Sitesi’nden önce o noktada bulunan binanın ise kentsel dönüşüme girdiği ortaya çıkmıştı.
Sitede annesini, babasını, kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu süreci Cumhuriyet’e anlattı. Erdemoğlu, “Sitemizden önce orada bulunan yapı için müteahhit Hasan Çam, riskli yapı diye şerh koymuş. Kentsel dönüşüm adı altında bina tespit kredisinden kira yardımına, harç ücretinden faiz desteğine birçok yardım aldı. Çürük bina yerine daha çürüğünü yaptı. Sorumlular da denetlemedi. Biz kaldık, adalet enkaz altında kalmasın” dedi.
ONAY AKP’Lİ BELEDİYEDEN
“Canlarımız sağlam olduğunu sanıp siteye girdiler, devlete güvendiler ama güvenin bedelini canlarıyla ödediler” diye konuşan Erdemoğlu, onayı veren belediyenin AKP’li olduğunu kaydetti. Erdemoğlu, “Randevu istediğimiz il başkanının yardımcısından sürekli olarak ‘Başkanımız çok yoğun, vakti yok. Bize söyleyin’ yanıtı aldık. İl başkanı bizden kaçıyor” ifadelerini kullandı.
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