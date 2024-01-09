Kepez'de dehşet... Evinin balkonunda kanlar içerisinde ölü bulundu!

Kepez'de 37 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evin balkonunda kanlar içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:56
Abone Ol google-news

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi 2600 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın en üst katındaki balkonda dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, balkonda bir kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR!

Eve giren sağlık ekipleri, adının Salih Ç. (37) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şahsın vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

Görgü tanıklarının sözlü ifadelerine de başvuran polis, Salih Ç.’nin kendini balkonda bıçakladığı beyanı sonrası intihar ihtimali üzerinde çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Salih Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Antalya Balkon bıçak cansız beden intihar kepez

İlgili Haberler

Evde yangın çıktı... Yaşlı kadın ölü bulundu!

Evde yangın çıktı... Yaşlı kadın ölü bulundu!
91 yaşındaki erkek yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

91 yaşındaki erkek yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Bir şüpheli kadın ölümü daha: 2 çocuk annesi bıçaklanmış halde ölü bulundu!

Bir şüpheli kadın ölümü daha: 2 çocuk annesi bıçaklanmış halde ölü bulundu!

En Çok Okunan Haberler