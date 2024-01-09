Kepez'de dehşet... Evinin balkonunda kanlar içerisinde ölü bulundu!
Kepez'de 37 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evin balkonunda kanlar içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi 2600 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın en üst katındaki balkonda dehşet bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, balkonda bir kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR!
Eve giren sağlık ekipleri, adının Salih Ç. (37) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şahsın vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.
Görgü tanıklarının sözlü ifadelerine de başvuran polis, Salih Ç.’nin kendini balkonda bıçakladığı beyanı sonrası intihar ihtimali üzerinde çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Salih Ç.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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