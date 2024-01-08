Bir şüpheli kadın ölümü daha: 2 çocuk annesi bıçaklanmış halde ölü bulundu!
Diyarbakır’da bir kadın, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ölmüş halde bulundu.
Olay, öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloğlu Caddesi Özbek 2 Apartmanının 6’ıncı katındaki bir dairede meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, adreste ikamet eden N.B., eve gittiğinde 2 çocuk annesi eşi Pervin Bal’ı (45) bıçakla yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Pervin Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli koca gözaltına alınırken, Pervin Bal’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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