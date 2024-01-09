Evde yangın çıktı... Yaşlı kadın ölü bulundu!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşlı bir kadın yangın çıkan evde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:47
Evde yangın çıktı... Yaşlı kadın ölü bulundu!
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Bayraktepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen Ayşe K.'nin cansız bedeni bulundu.

Evde soğutma çalışması yapılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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