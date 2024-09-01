Kepez'de makam 7’den 70’e herkese açık

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:49

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:49

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her gün makamında yüzlerce vatandaşı ağırlayarak, halkla birebir temas kuruyor. 7’den 70’e herkese makam kapılarını açan Kocagöz, Kepezlilerin istek ve taleplerini dinleyip, sorunlarına çözüm üretiyor. Büyüklerin ellerinden öperek hürmet gösteren, çocukları ise hediyelerle sevindiren Başkan Kocagöz, gün boyu halkın yanında bulunarak, onlarla sıcak bir diyalog kuruyor. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, esnaf temsilcileri ve siyasi parti üyeleriyle de düzenli olarak bir araya gelen Kocagöz, Kepez’deki hizmetlerin ortak akılla şekillenmesini sağlıyor.

Her gün yaklaşık 100 kişiyi makamda kabul eden Başkan Kocagöz, Çarşamba Günleri düzenlediği Halk Günleri ile de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu özel günlerde, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocagöz, sorunları yerinde çözüme kavuşturmak için ilgili birim müdürlerini ve başkan yardımcılarını da toplantılara dahil ediyor. Halkla iç içe olmayı ve ulaşılabilir olmayı birincil öncelik haline getiren Kocagöz, Kepez’e en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışmalarını hızla sürdürüyor.

KAPIMIZ HALKA AÇIK

Başkan Kocagöz, haksız ve hukuksuz bir şekilde iki ay cezaevinde kaldığını belirterek, bu sürecin kendisini görevine geç başlamak zorunda bıraktığını ifade etti. Diğer belediye başkanlarının tebrik kabullerini tamamlayıp işe koyulduklarını hatırlatan Kocagöz, geç başlamasına rağmen Kepez’e en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi. Kocagöz, “Bizim en büyük amacımız ulaşılabilir olmak” diyerek, Kepezlilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.