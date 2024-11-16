Kerimcan Durmaz evlilik vaadiyle dolandırma iddiasına yanıt verdi
Kerimcan Durmaz, evlilik vaadiyle dolandırma iddialarına YouTube kanalında yanıt vererek, "Abuk sabuk her duyduğunuza inanmayın" dedi ve yasal yollarla iletişime geçebileceklerini belirtti.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kendisine yönelik "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarına yanıt verdi. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında genç bir kadının, Durmaz’ın kendisini evlilik vaadiyle 180 bin euro dolandırdığı yönündeki açıklamaları büyük tartışma yaratmıştı.
KERİMCAN DURMAZ İLK KEZ KONUŞTU
Kerimcan Durmaz, uzun süredir sessizliğini bozmayarak iddialara cevap vermemişti. Ancak son olarak YouTube kanalında Samet Liçina ile yayınladığı videosunda, kendisine yöneltilen suçlamalara açıklık getirdi. Durmaz, "Arkadaşlar böyle abuk sabuk şeyler. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı açıklama yapayım? Hiç kimseye cevap vermiyorum, ancak yasal yollarla iletişim kurabiliriz" diyerek, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Fenomen, insanların her duyduklarına inanmamaları gerektiğini vurguladı ve kendisine yönelik söylentilere karşı daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.
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