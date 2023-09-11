Kervan Pastanesi sahipleri göz göre göre kaçtı! Bilirkişi raporu ortaya koydu: 36 kişinin ölmesi için ellerinden geleni yapmışlar

Yayınlanma: 11.09.2023 - 19:53

Güncelleme: 11.09.2023 - 19:53

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat Depremi’nin ilk saniyelerinde yıkılmış, 10 katlı binada 36 kişi yataklarından bile çıkamadan hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği’nden istediği bilirkişi raporu tamamlandı. Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre, 7 öğretim üyesinin hazırladığı rapor Cuma günü savcılığa ulaştı. Raporda binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

KOLONLARI KESMİŞLER

KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında fretli kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı. Söz konusu uygulamaların izinsiz ve projesiz yapıldığı belirtildi.

Müteahhitin ise zemin etüdü yaptırmadığı, binada kaçak bir kat olduğu ortaya kondu.

Binada yıkıma neden olan eksiklikler ve dış müdahaleler konusunda Fenni mesul de asli kusurlu bulundu. Fenni mesul Mehmet Tekin tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak polisler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı. Telefonlarını da açmadılar. Bunun üzerine savcılık Kervan Pastanesi’nin sahipleri hakkında yakalama kararı çıkardı.

Avukatının verdiği bilgiye göre; binanın müteahhidi Yakup Aktaş hakkında 80 yaşında ve ağır sağlık sorunları olması nedeniyle adli kontrol kararı devam ediyor.