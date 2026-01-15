'Kes-yapıştır' ruhsatlarla rapor alınmış: 'Yapı güvenliği ve kamu zararı açısından ciddi sonuçlar doğurabilir'

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan jeoloji mühendisinin yaptığı teknik incelemeler sırasında bazı parsel bazlı zemin etüt raporlarında dikkat çekici hatalar tespit ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda bu durumun yalnızca teknik bir yanlışlık değil, sahtecilik ve ciddi usulsüzlük boyutuna ulaştığının ortaya çıktığını belirten Yalçınkaya, söz konusu uygulamaların hem yapı güvenliği hem de kamu zararı açısından son derece ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

'KES-YAPIŞTIR' RAPORLARLA RUHSAT ALINMIŞ

Yapılan incelemelerde, bazı parseller için hazırlanması zorunlu olan jeolojik zemin etüt raporlarının başka bölgelerde hazırlanmış raporların birebir kopyalanarak dosyalara eklendiğinin belirlendiğini aktaran Yalçınkaya, Kırtepe Mahallesi’nde bir parsel için düzenlenmiş gibi gösterilen raporun aslında Cumhuriyet Mahallesi ya da Karaköy’deki farklı bir alana ait olduğunun tespit edildiğini söyledi. Belediye tarafından raporları düzenlediği görünen laboratuvarlara yazılı olarak sorular yöneltildiğini, gelen resmi cevaplarda ise bu firmaların uzun yıllardır Bartın Belediyesi’ne böyle raporlar sunmadıklarını bildirdiklerini ifade etti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU, BİR TUTUKLAMA

Ortaya çıkan bulguların ardından Bartın Belediyesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Yalçınkaya, yürütülen adli süreç kapsamında bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Ancak olayın tek bir kişiyle sınırlı olmadığını düşündüklerini vurgulayan Yalçınkaya, yapı denetim firmaları, raporlara imza atanlar ve denetim süreçlerinde sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

"CAN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA"

6 Şubat depremlerinin ardından yapı güvenliği konusunda toplumun tüm kesimlerinde daha yüksek bir hassasiyet beklediklerini dile getiren Yalçınkaya, buna rağmen benzer usulsüzlüklerin Bartın’da ortaya çıkmasının son derece kaygı verici olduğunu ifade etti. Sahte veya usulsüz zemin etütlerine dayanılarak inşa edilmiş binalarda yaşayan yurttaşların can güvenliğinin ciddi risk altında olabileceğini belirten Yalçınkaya, üniversitelerin ilgili bölümlerinin de sürece dahil edilerek bilimsel ve teknik incelemeler yapılmasının önemine dikkat çekti.

İSKAN SORUNU VE MAĞDURİYET

Soruşturma süreci nedeniyle bazı binalara iskan verilemediğini de aktaran Yalçınkaya, ruhsatlı olarak inşa edilmiş ve içerisinde yaşamın sürdüğü bazı yapılarda yurttaşların mağduriyet yaşadığını söyledi. Savcılığa intikal etmiş dosyalarla ilgili belediye personelinin haklı olarak iskan vermekten imtina ettiğini belirten Yalçınkaya, bu sorunun çözümü için Bartın Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumlara resmi yazılar gönderildiğini ifade etti.

DOSYA SAYISI ARTIYOR

Şu ana kadar yaklaşık 45 başvurunun savcılığa intikal ettiğini, bu sayının bina bazında değil ruhsat ve dosya bazında olduğunu belirten Yalçınkaya, incelemeler derinleştikçe dosya sayısının artabileceğini söyledi. Yaklaşık 210 bina ruhsatının bu kapsamda şüpheli olabileceğini ifade eden Yalçınkaya, geçmişe dönük araştırmalarda benzer usulsüzlüklerin her geçen gün daha fazla ortaya çıktığını dile getirdi.

“HERKESİN SORUMLULUĞU ORTAYA KONULMALI”

Sürecin yalnızca bireysel bir hata olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya; raporları hazırlayanlar, onaylayanlar ve denetim görevini yerine getirmeyen herkesin sorumluluğunun açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Bartın’daki yurttaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür uygulamaların üzerine kararlılıkla gidileceğini belirten Yalçınkaya, sürecin şeffaf, kapsamlı ve kamuoyunu aydınlatacak şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.