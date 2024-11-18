Keşan’da aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, haklarında aranma kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Keşan’da aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:09

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi’nde yaptıkları kontrollerde, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasıyla aranan Y.Y. ile hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi B.D.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #adli para cezası #EDirne

İlgili Haberler

Edirne'de operasyon: 17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de operasyon: 17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de 'kaçak tütün' operasyonu: 103 bin makaron ve 29 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

Edirne'de 'kaçak tütün' operasyonu: 103 bin makaron ve 29 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
Edirne'de çocuk tacizcisi Yunan diş hekimine 'iyi hal indirimi'

Edirne'de çocuk tacizcisi Yunan diş hekimine 'iyi hal indirimi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler