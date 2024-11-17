Edirne'de 'kaçak tütün' operasyonu: 103 bin makaron ve 29 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
Edirne merkez ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirilirken, 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezi ve Keşan’daki 9 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 103 bin 950 makaron, 29 bin 60 doldurulmuş sigara, 40 kilogram kıyılmış tütün, 6 sigara sarma makinesi, 1 sigara paketleme makinesi, 186 adet boş sigara kutusu, 28 kesilmiş bandrol ve 1090 kilitli poşet ele geçirildi.
Polis, yakalanan 7 şüpheli hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yaptı.
Etiketler: #EDirne #Sigara #sigara bağımlılığı
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