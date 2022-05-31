'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili aralarında kardeşi İ.K. ve yengesi F.K.'nin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Dün mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrolle serbest kalmıştı.
Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Mayıs günü emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş’in baltayla kesilen başına ise bir gün sonra jandarma tarafından yapılan aramalarda ulaşıldı.
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
5 KİŞİ SERBEST KALDI
Geçen hafta soruşturma kapsamında aralarında Keleş’in kardeşi İ.K. ve yengesi F.K.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Keleş’in kardeşi ve yengesi ile komşuları İ.A., C.T., S.T. ve E.T. de sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.
Video Haberler
- Oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!
- Omar'ın hayati tehlikesi geçti
- O fabrika sökülüyor!
- 'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
- Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
- Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira
- Şehir hastanesi şantiyesinde ücret isyanı
- Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi
- Baskında ele geçirildi: 2 tutuklama
- Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'