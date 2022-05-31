'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede

31 Mayıs 2022 Salı, 11:36

Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Mayıs günü emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş’in baltayla kesilen başına ise bir gün sonra jandarma tarafından yapılan aramalarda ulaşıldı.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

5 KİŞİ SERBEST KALDI

Geçen hafta soruşturma kapsamında aralarında Keleş’in kardeşi İ.K. ve yengesi F.K.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Keleş’in kardeşi ve yengesi ile komşuları İ.A., C.T., S.T. ve E.T. de sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.