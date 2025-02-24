Kesik izleri tespit edildi... Ekinözü konteyner kentte sır olay: 79 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:08

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Karakoç’tan haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, Karakoç’un vücudunda kesik izleri tespit edildi.

CİNAYET İDDİASI

Ekipler olayın cinayet olabileceği üzerinde duruyor. Şüpheli ölüm üzerine bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Karakoç’un kesin ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.