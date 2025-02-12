Depremzedeler hala konteynerde yaşarken… Hatay'da anma programına milyonlar harcanmış!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen 650 bin 71 kişi konteyner kentlerde yaşamaya devam ederken, deprem anma programına 17.5 milyon TL harcandığı öğrenildi.

Depremzedeler hala konteynerde yaşarken… Hatay'da anma programına milyonlar harcanmış!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:50

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta deprem anma programı için iki ihale düzenledi. 

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 29 Ocak’taki ihaleye 4 milyon 261 bin TL, 31 Ocak’taki ikinci ihaleye 13 milyon 275 bin TL ödendi. 

“Deprem Şehitlerini Anma Programı Organizasyon Hizmet Alımı” ihalesine toplam 17 milyon 536 bin TL anma programı için harcandı. 

Öte yandan iddiaya göre, iki yıldır yapılmayan ve araçların sık sık suya gömüldüğü yol, bakanların katıldığı anma töreni öncesi jet hızıyla asfaltlandı.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekilleri ve Vali Mustafa Masatlı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, 650 bin 71 kişi konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor.


Etiketler: #deprem #anma

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