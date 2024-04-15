Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:22
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ’6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 186 adet fişek ele geçirildi.

‘Hırsızlık’ suçu olduğu tespit edilen; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 15 şüpheli yakalanıp, 3 şüpheli tutuklandı. 2 çalıntı araç ve hırsızlık malı olan 350 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilirken, malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 2 şahsa adli işlem yaparken, kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa ise toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da, toplamda 65 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalanırken, 26 şahıs tutuklandı.


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