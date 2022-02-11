KESK Ankara Şubeler Platformu'ndan SGK önünde protesto: Faturaları yaktılar

11 Şubat 2022 Cuma, 15:47

KESK Ankara Şubeler Platformu, SGK Genel Müdürlüğü önünde elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamların geri alınması için protesto gerçekleştirdi. Platform, elektrik ve doğalgaz faturalarını yakarak, "Elektrik ve doğalgaz zamlarının geri çekilme talebimizi yeniliyoruz" açıklamasını yaptı.

"FAHİŞ ZAMLI FATURALARA KARŞI..."

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi adına Erdoğan Usta basın açıklamasını okuyarak, fatura yakma eylemlerinin ülke genelinde olduğunu vurguladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün ülke genelinde yoksulluğumuzun sembolü haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarımızı yakıyoruz. Siyasi iktidarın sermaye yanlısı politikaları ile basiretsiz sendika Memur Sen'in imzaladığı toplu sözleşmenin sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz.

Açlık, işsizlik ve yoksulluk derinleşerek devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kalırken, kamu emekçilerinin maaşları yoksulluk sınırı rakamlarının çok gerisinde seyrediyor ve her geçen gün açlık sınırı rakamlarına yaklaşıyor. Oldukça sert geçen kış koşullarında işçi havzalarında yaşanan direnişler mücadelemizi büyütüyor. Ülkenin dört bir yanından hayat pahalılığına ve fahiş zamlı faturalara karşı tüm halkın tepkisi her gün daha da artıyor.

"ELEKTRİK FATURASI İŞYERİ KİRASINI AŞAN ESNAF ÖFKELİDİR"

Bir tarafta yoksulluk diğer tarafta israf; bir tarafta açlık, diğer tarafta şatafatın yaşandığı ülkemizde bir kesim lale devri yaşarken, her yerden emekçiler ve yoksul halkımızın geçinemiyoruz çığlıkları yükselmeye devam ediyor. Geleceğe dair kaygılarımız her geçen gün artıyor. Siyasal iktidarın neo-liberal ekonomi politikaları cilalanıp cilalanıp topluma sunulurken emekçilerin payına daha fazla sömürü daha fazla yoksulluk düşüyor. Sermaye sahipleri servetlerinin üzerine servet katarken neşeleri Maliye Bakanı'nın gözlerinin içindeki ışıltıya yansıyor.

Ekonomi literatürüne bir katkı da bugün burada biz koyuyoruz ve diyoruz ki 'Yoksulluk emekçilerin gözlerinin içindeki öfkedir.' Evet arkadaşlar açlıkla yoksullukla boğuşan emekçiler öfkelidir. Tarlasını ekemeyen ürünü para etmeyen köylü öfkelidir. Ataması yapılmayan öğretmen, sağlıkçı öfkelidir. KPSS yazılı sınavında başarılı olup mülakat sınavlarında elenen gençler öfkelidir. Elektrik faturası işyeri kirasını aşan esnaf öfkelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar, işsizler öfkelidir. Hayata öğrenim kredisi borcuyla dezavantajlı başlayan gençler öfkelidir.”

"KAMULAŞTIRILMALI"

Enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiği belirtilen açıklamanın devamı şöyle:

"Tüm bu yaşananların ağır bir faturası da elbette olacaktır ve bu fatura ilk seçimlerde siyasi iktidara kesilecek; çünkü bizler artık yalandan, dolandan, talandan bıktık. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta gelen yüksek zamlarla beraber ödediğimiz vergilerde katmerlenerek artıyor. Bir taraftan elektrik dağıtım şirketleri soyuyor, diğer taraftan devlet. Bugün buradan bir kez daha artık yeter diyoruz. A'dan Z'ye her şeye gelen ve gelecek olan zamların işaret fişeği olan enerji ve akaryakıt zamlarının geri çekilmesini enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istiyoruz. Elektrik, su, doğalgazdan alınan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini istiyoruz. Vergide ve ücrette adalet, bağımsız yargı, adil bir ek gösterge sistemi istiyoruz. Gerçek bir toplu sözleşme için yasal düzenleme, maaşlarımıza ek zam istiyoruz. Eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve barış istiyoruz. Yaşadığımız yoksulluğun sembolü haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarımızı yakarak talebimizi, öfkemizi bir kez daha haykırıyor, elektrik ve doğalgaz zamlarının geri çekilme talebimizi yeniliyoruz."