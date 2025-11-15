KESK bütçe eylem takvimini açıkladı: ‘Bütçenin harcadığı her 100 liranın 47’si sermayeye gidiyor’

Meclis’te bakanlıkların bütçe görüşmeleri sürüyor. KESK bugün, bütçe görüşmelerinde ‘Halk için bütçe’ taleplerini dile getirmek için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda KESK Ankara Şubeler Platformu Eş Sözcüsü Zelal Anğay konuştu.

2026 bütçe teklifinin büyük bir adaletsizlik sağladığını ifade eden Anğay, “Patronlardan alınması gereken 2,5 trilyon TL vergi, ‘istisna’ ve ‘muafiyet’ adı altında affediliyor. Toplanacak her 100 TL verginin 47 TL’si KDV ve ÖTV, yani halkın günlük yaşamından kesilecek. Aynı 100 TL’nin 26 TL’si gelir vergisi olarak yine emeğiyle geçinenlerden alınacak. Buna karşın sadece 11 TL’si sermayeden Kurumlar Vergisi olarak tahsil edilecek. Bu tablo, vergide adaletin tamamen yok edildiğinin ve ülkenin yükünün emekçilerin sırtına bindirildiğinin kanıtıdır” dedi.

"HESAP SORMA MEKANİZMALARI İŞLETİLMİYOR"

Bütçenin harcadığı her 100 liranın 47'sinin sermayeye gittiğini açıklayan Anğay,“Harcamalar cephesi de aynı gerçeği gösteriyor: 20 TL faiz ödemelerine, 5 TL teşvik adı altında büyük şirketlere, en az 16 TL silahlanmaya, 3 TL de geçmediğimiz köprülere, yollarına, şehir hastanelerine hazine garantisi olarak aktarılıyor. Halkın alın teri; savaş politikalarına, müteahhitlerin kasasına, finans sermayesinin faiz gelirlerine ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin dolar garantilerine akıtılıyor. Sayıştay’ın etkisizleştirildiği, Türkiye Varlık Fonu gibi paralel bütçelerin kurulduğu bir düzende hesap sorma mekanizmaları da işletilmiyor” diye konuştu.

"KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN PAY DEVEDE KULAK"

Kamu hizmetlerine ayrılan payın ‘devede kulak’ olduğunu belirten Anğay, “Toplanan 100 TL verginin; 4 TL’si yoksullukla mücadeleye, 3 TL’si koruyucu sağlığa,2,9 TL’si istihdama, 2,8 TL’si hukuk ve adalete, 11 kuruşu bağımlılıkla mücadeleye, 6 kuruşu kadınların güçlenmesine ayrılıyor. Bu paylar, yaşanan derin kriz karşısında yok hükmündedir. Bütçe toplumsal sorunları çözmüyor, aksine daha da derinleştiriyor. Bu nedenle 2026 bütçesi bir sosyal yıkım bütçesidir. Enflasyonda Avrupa birincisi, gelir adaletsizliğinde OECD birincisi, faiz ödemelerinde dünya zirvesine oynayan Türkiye, bu bütçeyle daha da karanlık bir tabloya sürükleniyor. 2026 bütçesi; halkın değil patronların bütçesidir” değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÇE, GELECEĞİMİZİN BELGESİ"

KESK'in "ülkenin kaynaklarının adil, eşitlikçi ve demokratik biçimde kullanılması" talebinde bulunduğunu dile getiren Anğay bütçe görüşmeleri sürerken 'halkın bütçe hakkı' için sokaklarda olacaklarını duyurdu. “Bütçe, geleceğimizin belgesidir. Sessiz kalmayacağız” çıkışında bulunan Anğay, KESK'in ‘genel grev, genel genel direniş’ çağrısını yaptığını açıkladı.

İşte KESK'in bütçe eylem takvimi

20 Kasım – SES TBMM önü basın açıklaması

21 Kasım – Eğitim Sen basın açıklaması

22 Kasım – Samsun Mitingi’ne destek çalışması

6 Aralık – Ankara Büyük Bütçe Mitingi