KESK eylemi 184'inci haftada: İşimize geri döneceğiz

04 Kasım 2021 Perşembe, 10:54

Karşıyaka İskele karşısında buluşan ve adalet çağrısı yapan KESK üyeleri, hukuka aykırı biçimde ihraç edilen arkadaşlarının göreve iadesini istedi. Grup adına yapılan ortak açıklamada KESK Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, “Haklıyız, kazanacağız. KHK'ler gidecek, biz kalacağız. İşimize geri döneceğiz” ded. Beyazadam, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Beyazadam ayrıca gelecek hafta bir kez daha oturma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.