KESK eylemi 184'inci haftada: İşimize geri döneceğiz

KESK İzmir Şubeler Platformu, 15 Temmuz 2016’dan sonra yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri için 184. kez oturma eylemi düzenledi.

İZMİR / Cumhuriyet
04 Kasım 2021 Perşembe, 10:54
KESK eylemi 184'inci haftada: İşimize geri döneceğiz
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Karşıyaka İskele karşısında buluşan ve adalet çağrısı yapan KESK üyeleri, hukuka aykırı biçimde ihraç edilen arkadaşlarının göreve iadesini istedi. Grup adına yapılan ortak açıklamada KESK Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, “Haklıyız, kazanacağız. KHK'ler gidecek, biz kalacağız. İşimize geri döneceğiz” ded. Beyazadam, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Beyazadam ayrıca gelecek hafta bir kez daha oturma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.



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