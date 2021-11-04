KESK eylemi 184'inci haftada: İşimize geri döneceğiz
KESK İzmir Şubeler Platformu, 15 Temmuz 2016’dan sonra yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri için 184. kez oturma eylemi düzenledi.
Karşıyaka İskele karşısında buluşan ve adalet çağrısı yapan KESK üyeleri, hukuka aykırı biçimde ihraç edilen arkadaşlarının göreve iadesini istedi. Grup adına yapılan ortak açıklamada KESK Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, “Haklıyız, kazanacağız. KHK'ler gidecek, biz kalacağız. İşimize geri döneceğiz” ded. Beyazadam, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
Beyazadam ayrıca gelecek hafta bir kez daha oturma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.
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