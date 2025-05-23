KESK'ten 'Cenk Yiğiter' açıklaması: 'Adaleti ve barışı savunanlara gözdağı girişimi'

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile araştırma görevlisi olduğu Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen Cenk Yiğiter, geçen günlerde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmıştı.

KESK Ankara Şubeler Platformu, silahlı saldırıya uğrayan Cenk Yiğiter için Sakarya Caddesi Çankaya Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Eğitim Sen üyeleri, KESK üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Açıklamada “Cenk Yiğiter yalnız değildir, çeteler halka hesap verecek” pankartı taşındı. Açıklama sırasında “Cenk Yiğiter yalnız değildir”, “Gün gelecek davran dönecek, katiller halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

"BU SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Cenk Yiğiter uğradığı silahlı saldırıya tepki göstererek şunları söyledi:

“Biz bugün burada bir kötülükle daha mücadele etmek üzere toplandık. Cenk Yiğiter KESK’in, KESK’e bağlı sendikaların bu ülkenin devrimcilerinin onurudur. Cenk Yiğiter asla yalnız değildir, Cenk Yiğiter’e sıkılmış kurşunlar örgütlü mücadelemize, barışa, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine sıkılmış kurşun olarak görüyoruz. Cenk Yiğiter bir bilim insanı, akademisyen, barış bildirisine imza attığı için hukuksuz bir şekilde mücadele eden bir barış elçisidir. Katiller yargı önünde hesap verene kadar bu sürecin takipçisi olacağız.”

"CENK’İ KARANLIK GÜÇLERİN HEDEFİ HALİNE GETİREN..."

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube üyesi Mehmet Aydoğdu, “Bildiğiniz gibi Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi üyesi, ihraç barış akademisyeni, avukat Cenk Yiğiter arkadaşımız, 20 Mayıs’ta evinin önünde alçakça bir silahlı saldırıya uğradı. Arkasından açılan ateşle yaralanan arkadaşımız Cenk’in tedavisi hastanede devam etmekte, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Her şeyden önce bilinmelidir ki, arkadaşımız Cenk, bu gibi alçakça saldırılardan korkmayacak, doğru bildiklerini söylemekten vazgeçmeyecek kadar cesur, mert ve devrimci bir arkadaşımızdır. Bizler Cenk’i öğrencilik yıllarından itibaren savunduğu özerk, demokratik üniversite mücadelesinden tanırız. Bizler Cenk’i asistanı olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik özgürlükler için yaptıklarından, Eğitim Sen üyesi olarak yürüttüğü sendikal mücadeleden tanırız" dedi.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizler Cenk’i ortalığın kan gölüne döndüğü dönemlerde silahların susturulması, barışın sağlanması için yükselttiği sesten tanırız. Bu uğurda görevinden ihraç edilmesine rağmen bir adım bile geri adım atmayan kararlılığından tanırız. Bizler Cenk’i yaşadığı her ortamda, şahit olduğu her olayda haklıdan yana tavır alan gözü karalığından tanırız. Cenk’i bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren karanlık güçlerin hedefi haline getiren de doğruları söylemekten asla çekinmeyen kararlı, başı dik duruşudur. Bu alçak saldırı, Cenk Yiğiter’in şahsında doğruları, insan haklarını, özgürlükleri, adaleti ve barışı savunan tüm kesimlere yönelik bir gözdağı girişimidir.

“BU FAŞİST SALDIRGANLIĞA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Emniyet tarafından dün akşam saatlerinden yapılan açıklamaya göre, olayı gerçekleştiren ve kamera görüntülerine yansıyan 2 kişi yakalanmıştır. Bu iki saldırganla ilişkili olduğu tespit edilen 2 kişinin daha kimliği tespit edilmiş ve aranmaya devam etmektedir.

Saldırıdan sonra gerek sosyal medyadan gerekse diğer iletişim kanallarından Cenk’e ve ailesine yönelik tehditlerin devam etmesi, saldırının arkasında saldırganlardan ibaret olmayan, karanlık bir gücün olduğunun delilidir. Tetikçiler, azmettirenler veya durumdan vazife çıkaranlar çok iyi bilmelidir: Ne Cenk Yiğiter tehditlerinize boyun eğer, ne de mücadele arkadaşları ve yoldaşları Cenk Yiğiter’i yalnız bırakır. Bizler gücünü karanlık odaklardan alan, iktidarın göz yummasıyla büyüyen, cezasızlıkla ödüllendirilen bu mafya düzenine asla teslim olmayacağız. Muhalifleri, akademisyenleri, özgür basını, gençleri, kadınları hedef alan bu faşist saldırganlığa karşı mücadelemizi daima sürdüreceğiz.

Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özürlükten ve doğadan yana olan tüm kamuoyuna çağrımız, arkadaşımız Cenk Yiğiter’le dayanışmanın yükseltilmesi, saldırının arkasındaki karanlık güçlerin açığa çıkarılması için ortak çaba yürütülmesidir. Cenk Yiğiter yalnız değildir.”