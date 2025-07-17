KESK’ten toplu iş sözleşmesi değerlendirmesi: 'İktidar, yandaş konfederasyon ve 4688 ile haklarımız korunamaz'

KESK, ağustos ayında gerçekleştirilecek ve 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde kamu emekçilerinin haklarını ve taleplerini dile getirmek amacıyla 30 ilde sahaya ineceğini açıkladı. İlk durak dün Van oldu. Taleplerini 1 Ağustos 2025 tarihinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kuracağı alternatif TİS masasında kamuoyuyla paylaşacak olan KESK, bu süreç öncesinde ise bir değerlendirme raporu hazırladı.

Raporda 2025’in Türkiye’sinde kamu emekçilerinin yüzde 90’ının yoksulluk sınırının yarısına denk gelen bir gelirle yaşam mücadelesi vermekte olduğu belirtildi. Dünyanın en yüksek kira ve eğitim enflasyonun da yine Türkiye’de yaşandığı vurgulandı.

‘KİRA MAAŞTAN FAZLA ARTACAK’

TÜİK’in 12 aylık ortalama enflasyonu yüzde 43,23 olarak açıkladığının anımsatıldığı raporda, “Bu oran özellikle kiracılar için çok önemli. Çünkü kontrat süresi dolanların kira bedeli temmuz ayından itibaren bu oranda artacak. Buna göre haziran itibari ile 45 bin TL maaş alıp bunun 22 bin 500 TL’sini kiraya veren bir kamu emekçisinin temmuz ayı maaşı 7 bin 6 TL artacak. Ama kirası yüzde 9 bin 726 TL artacaktır. Yani yeni kirasını karşılayabilmek için maaş zammının üzerine 2 bin 720 TL daha koymak zorunda kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘KADROLU PERSONEL SAYISI YÜZDE 0.15 ARTTI’

Gelir vergisi dilimi adaletsizliği tüm hızıyla sürmekte olduğunun ifade edildiği raporda, “Maaşlarımız daha cebimize girmeden gelir vergisine gitmektedir. Sadece gelir vergisi değil KDV’den ÖTV’ye her adımda ödenen tüm dolaylı verilerin yükü de emekçi kesimlerin sırtına yıkılmıştır” denildi. Kamuda güvencesiz istihdam sorununun derinleştiğinin vurgulandığı raporda, son iki yıldır kamuya kadrolu alımın neredeyse tamamen durduğu açıklandı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre; Haziran 2023 itibari ile 3 milyon 470 bin 727 olan kadrolu personel sayısının 2 yılda 5 bin 168 kişi artırıldığı, buna karşın 270 bin 568 olan sözleşmeli personel sayısının 199 bin 704 kişi artarak 424 bin 447 kişiye ulaştığı belirtildi. Yani son iki yılda kadrolu personel sayısı sadece yüzde 0,15 artarken, sözleşmeli personel sayısının yüzde 74 arttığı saptandı.

Raporda; kamu emekçilerinin maaşlarına giydirilen pek çok ödeme kaleminin taban aylığına yansıtılmaması, emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplamalarına hiç dahil edilmemesi sonucunda, kamu emekçilerinin fiilen kayıt dışı çalıştırıldığı ifade edildi. KESK’in raporunda “Siyasi iktidar, yandaş konfederasyon ve 4688 Sayılı Yasa ile ülkemizde kamu emekçilerinin mali, sosyal, özlük, demokratik, kültürel haklarının korunması ve geliştirilmesi mümkün değildir” mesajı verildi.

‘HAFTALIK ÇALIŞMA 35 SAATE DÜŞÜRÜLMELİ’

“Kamu emekçilerinin ve kamu emeklilerinin ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hak ve çıkarlarını temel alan, İktidarın hem işveren olarak tarafı hem hakem olmadığı, her sendikanın, konfederasyonun kendi üyeleri adına masaya oturabildiği, kadın kamu emekçilerinin kendi talepleri ile masada temsil edildiği, Başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme” talebinin dile getirildiği raporda, ayrıca en düşük kamu emekçisinin maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması, emeklilere insan onuruna yaraşır maaş artışının yapılması, haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi, mülakatın kaldırılması, özelleştirmelere son verilmesi, kamu yatırımlarının artırılması ve kamuda istihdamın yeterli hale getirilmesi gibi talepler de yer aldı.

Raporun sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “KESK olarak yıllardır yürüttüğümüz fiili meşru mücadele sonucunda kurulan masanın kamu emekçilerinin ve emeklilerin yok sayıldığı, iktidarın ve yetkili olarak oturttuğu yapının bir oyun sahnesine dönüştürülmesine seyirci kalmadık, kalmayacağız. Mücadelemizi yükselterek sürdürmeye devam edeceğiz.”