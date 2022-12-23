Keskinoğlu'nun yeni sahibi Abalıoğlu Lezita oldu

23 Aralık 2022 Cuma, 16:31

Akhisar merkezli Keskinoğlu Tavukçuluk’un, Ziraat Bankası’nda bulunan paylarının satışına ilişkin ihalede en yüksek teklifi Lezita verdi.

Abalıoğlu Genel Müdürü Mesut Ergül yaptığı açıklamada, “Sektöründe yakından takip ettiği üzere Ziraat Bankası 30.11.2022 tarihinde yüzde 99.4 oranında hissesine sahip olduğu Akhisar merkezli Keskinoğlu’ndaki paylarını satışa çıkarmıştı. 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. olarak bizimde yer aldığımız satış ihalesinin ilk aşaması şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale, Ziraat Bankasının yetkili organları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecektir. İhale sonucunun kesinleştiğine ilişkin yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde, banka ile şirketimiz arasında pay devir sözleşmesi imzalanacaktır. Pay devir sözleşmesi imzalanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde Rekabet Kurulu’na gerekli başvuru yapılacaktır. Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben yapılacak ödeme neticesinde hisse devri gerçekleşecektir. İhale ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğimizi belirtir, ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.