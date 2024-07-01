KESK’ten Menemen işçilerine destek

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:53

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:53

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu Menemen ve Çiğli belediyelerinde işten çıkartılan işçileri ziyaret etti. İşçilerle yapılan görüşme sonrasında KESK İzmir Dönem Sözcüsü Nihat Filiz basın açıklaması yaptı.

İşten çıkartılmanın herhangi bir siyasi parti ile ilgisi olmadığını belirten Filiz “İşverenler, belediye başkanları siyasi parti ayrımı göz etmeksizin bizleri kapının önüne koymakta bir beis görmüyor. Onların işçilere ve emekçilere bakışları aynı. O nedenle biz de devamlı sokaklarda ‘birleşe birleşe kazanacağız’ diyoruz. İşçiler memurlar toplumun ezilen kesimleri sürekli yan yana gelerek birlikte mücadele verirsek temel hak ve özgürlüklerimizi kazanabiliriz” diye konuştu.

“BİZ HİZMET SİZ ÇÖZÜM ÜRETECEKSİNİZ”

İşçilerin mali kriz nedeniyle işten atıldığı açıklamasına yönelik Filiz “Özellikle 31 Mart seçiminden sonra biz de memurlar olarak belediye başkanlarıyla yaptığımız toplantılarda sürekli bir mali krizden bahsediliyor. Eğer bir mali kriz varsa bunun yaratıcısı ne sizlersiniz ne de emekçiler. Buradaki sorunu bilerek geldiniz ve çözüm sizlersiniz. Biz hizmet siz çözüm üreteceksiniz. İşten atılmanın ne demek olduğunu en iyi KESK’liler bilir. Bir insanın bir gecede hayatının karartılmasının nasıl bir duygu olduğunu çocuklarına ailesine karşı nasıl sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini o duyguyu en iyi KESK’liler bilir. Bu anlamda mücadelenizi KESK olarak selamlıyoruz her zaman yanında olacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen eyleme Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) de katıldı. İşten çıkartılan işçiler üzerilerinde “Menemen Belediyesinden Çıkartılan İşçi” yazılı yelek giymesi dikkat çekti.



