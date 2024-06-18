İzmir’in tek AKP’li belediyesi Menemen’de arazi satışları bir kez daha gündemde: 113 arsa elden çıkarılıyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.06.2024 - 04:00

Belediye kararın alınmasının ardından geçen Cuma günü 38 taşınmazın satışı için ihale ilanı açıldı. Yapılacak satışlarla belediyenin 425 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor.

ARAZİYİ SAT, İŞÇİYİ ÇIKAR

AKP’li Aydın Pehlivan’a yönelik belediyeyi kaldıramayacağı bir borç yükünün altına soktuğuna ilişkin eleştiriler yapılıyor. CHP ilçe başkanı Hüseyin Özbey, belediyenin yüz milyonlarca lira borç altında olduğunu belirterek “Belediye seçimden önce birçok borç yükünün altına sokuldu. Şu anda işçiye ödeyecek para bulmakta zorlandığını biliyoruz. Arazi satışlarıyla bu borçlar nasıl kapanacak belli değil. Seçimden önce iki bine yakın işçiyi işe aldı. Şimdi de iki bine yakın işten çıkarma bekleniyor” dedi.

AKP’li Aydın Pehlivan’ın 2023 yılında imzaladığı ihalelerin tutarı önceki yıla göre yüzde 9 bin 400 artış göstermişti. 3.5 milyar liralık borcun altına giren belediye Menemen’in değerli arazilerini satışa çıkarmaya başlamıştı. Seyrek Mahallesi’nde bulunan 65 arsanın satışı mahkeme kararıyla iptal edilse de belediye geçen eylül ayında 1 milyar 647 milyon lira muhammen bedelle tekrar satış yoluna başvurmuştu. Seyrek Mahallesi’ndeki bazı arsaların 30 milyona satıldıktan sonra değerinin 130 milyona kadar çıkması tepki çekmişti.

