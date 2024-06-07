AKP'li Menemen Belediyesi'nde arbede: 'Meclis toplantıları halka açıktır, hangi gerekçeyle alınmıyoruz?'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 18:04

Güncelleme: 07.06.2024 - 18:04

Belediye önünde direnen işçiler meclis toplantısına girmek isteyince çevik kuvvet ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası temsilcileri "Eylem yapılmayacak, sessizce toplantıyı izleyeceğiz" derken işçiler de "Meclis toplantıları halka açıktır. Hangi gerekçeyle alınmıyoruz" şeklinde tepki gösterdi.

İşçilerle, emniyet mensupları arasında tartışma devam ederken belediye binasının önüne CHP'li Belediye Meclis üyeleri geldi.

ARBEDE YAŞANDI

CHP'li üyelerin işçileri içeri almak istemesi üzerine çevik kuvvet ekipleri ile arbede yaşandı. Ardından meclis üyeleri binaya girerken işçiler ise dışarıdaki bekleyişlerini sürdürdürdü.

Meclis toplantısına AKP'li başkan Aydın Pehlivan gelmezken bu kez de toplantı salonunda zabıta ekipleri ve Pehlivan'ın özel güvenlik ekipleri arasında tartışma gerçekleşti.

Toplantı salonunda gercekleşen sözlü kavganın ardından CHP'li üyeler salonu terk etti.