SES’ten Menemen işçilerine destek

AKP'li Menemen Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerin direnişine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası (SES) destek verdi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:32
SES’ten Menemen işçilerine destek
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AKP'li Menemen Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler direnişe 10'uncu gününde devam ediyor. Belediye binası önünde "İşçiden tasarruf olmaz" sloganlarıyla eylem yapan işçilere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası (SES) da desteğe geldi.

SES Menemen İlçe Temsilciliği Eş Başkanı İsrafil Demir burada yaptığı açıklamada "İşten çıkarmalar aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. İşsizlikle beraber gelen yoksulluktan sadece işten çıkarılan işçiler değil onların aileleri de etkilenir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün Menemen Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirilecek.


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