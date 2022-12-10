KESK'ten Samsun muhabirimiz Cemil Ciğerim'e ödül
KESK Samsun Şubeler Platformu, konfederasyonun kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte; gazetemiz muhabiri Cemil Ciğerim'e ödül verdi.
KESK Samsun Şubeler Platformu, 27’inci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. TES-İŞ Samsun Şubesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve üyeleri katıldı.
Etkinlikte muhabirimiz Cemil Ciğerim’e "Emek ve demokrasi yolunda verdiğimiz onurlu mücadelemizin kamuoyuyla paylaşılmasına göstermiş olduğunuz duyarlılığa teşekkür ediyoruz" yazılı plaket verildi. Ciğerim’in plaketini Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Yılmaz Tuluk verdi.
KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür. Gün, ‘Seçim değil, geçim bütçesi’ istiyoruz diye haykıracağımız 17 Aralık mitinginde alanları doldurma günüdür” dedi.
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