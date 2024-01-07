Afyonkarahisar'da feci ölüm: Kestiği ağaç sonu oldu

Afyonkarahisar bir şahıs kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:01
Afyonkarahisar'da feci ölüm: Kestiği ağaç sonu oldu
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Edinilen bilgilere göre, Sandıklı’ya bağlı Yolkonak Köyünde satın aldığı kavak ağacını testere ile kesmeye çalışan Hakan Aktuğ’un (22) üzerine kavak ağaçı düştü.

Ağaçın altında kalan Aktuğ’u gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktuğ kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hakan Aktuğ’nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


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