Afyonkarahisar'da feci ölüm: Kestiği ağaç sonu oldu
Afyonkarahisar bir şahıs kestiği ağacın altında kalarak can verdi.
Edinilen bilgilere göre, Sandıklı’ya bağlı Yolkonak Köyünde satın aldığı kavak ağacını testere ile kesmeye çalışan Hakan Aktuğ’un (22) üzerine kavak ağaçı düştü.
Ağaçın altında kalan Aktuğ’u gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktuğ kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hakan Aktuğ’nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- 2024'te fiyatlar düşecek mi? Uzmanı açıkladı