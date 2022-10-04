Kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yanık sahada kesim yaparken kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) isimli şahıs feci şekilde can verdi.
Olay, Köyceğiz ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınında zarar gören ağaçların kesim çalışmaları esnasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ayhan Uğurlu'nun kestiği ağacın üstüne devrildiğini gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmasının ardından Uğurlu’nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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