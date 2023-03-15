Kestiği ağacın altında kaldı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Erdoğan (58), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Çarşıbaşı'nda Yavuz Mahallesi Kayıktaş mevkiinde 1 Mart'ta Mustafa Erdoğan'ın, kendi arazisinde kestiği ağaç üzerine devrildi.
Yaralanan Erdoğan, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ender Aktaş, dün yaşamını yitirdi.
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