KGAÖ zirvesine katılmayacağını duyurmuştu: Yardım taleplerini geri çekti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 15:47

Güncelleme: 20.11.2023 - 15:48

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk’te görüşen KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, Erivan’ın daha önce örgütten yardım talebinde bulunduğunu ve konunun değerlendirildiğini belirtti.

Tasmagambetov, "Ancak Ermeni tarafı karara ilgi duymamaya başladı. Hatta konunun KGAÖ gündeminden düşürülmesini istedi" dedi.

Lukaşenko da Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının sona erdiğini belirterek, "Geleceği düşünme zamanı geldi. Olumlu bir süreç gözlemleniyor. Sadece o bölgede değil genel olarak eski Sovyetler alanında" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki günlerde Lukaşenko’yu arayarak 23 Kasım’da Minsk’te yapılacak KGAÖ zirvesine katılmayacağını bildirmişti.