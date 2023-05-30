KGM kura sonuçları nereden öğrenilir? KGM kura sonuçları sorgulama...

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:13

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:13

KGM kura sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü işçimi alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacak. KGM kura çekimleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. KGM kura sonuçları ne zaman açıklaancak? KGM kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KGM KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

KGM kura çekildikten ve noter onayından geçtikten sonra "https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx" internet adresinden

KGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecek.

KGM KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)