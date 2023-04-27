Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? KGM işçi alımı başvuru şartları nedir?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:27

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:27

Karayolları Genel Müdürlüğü işçimi alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçimi alımı ilanı Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçimi alımı şartlarına buradan ulaşabilirsinzi.



İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

AĞIR MAKİNE YAĞCISI

ASFALT USTA YARDIMCISI

AŞÇI YARDIMCISI

AŞÇI

ATÖLYE USTA YARDIMCISI

BAKIM İŞÇİSİ

BİNA VE MAL BAKICISI

DÜZ İŞÇİ (9622.02 - Beden İşçisi (Genel)) 631

ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI

ELEKTRONİK USTASI

GREYDER OPERATÖRÜ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ

KALİFİYE İŞÇİ

MAKİNE OPERATÖRÜ

MARANGOZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ

SIHHİ TESİSATÇI



TRAKTÖR OPERATÖRÜ

VİNÇ OPERATÖRÜ







