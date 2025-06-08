Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti.

Duayen iş adamı Kibar’ın cenazesi, 8 Haziran Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Asım Kibar, kurucusu olduğu Kibar Holding ile alüminyum, otomotiv, gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde yatırımlara imza attı.

"Güven En Değerli Servet" adlı bir otobiyografik eseri de bulunan Asım Kibar, 92 yaşında hayatını kaybetti.