Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:02

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:02

Asgari ücrete gelen zamla birlikte kıdem tazminatının tavanının ne kadar olacağı merak konusu oldu. En yüksek memur maaşına göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı için gözler emekli ve memur zammı açıklamasında. Peki, Kıdem tazminatı ne zaman açıklanacak? 2024 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığı varsayılırsa bu tutarın da 36 bin 409 lira 23 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00'da belli olacak. Aynı gün bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı da değişmiş olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE İŞE YARIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor. Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır.