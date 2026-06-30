Kifidis 100 Yılı Aşan Mirasıyla Geleceğe Yürüyor: Asırlık sağlık yolculuğu

Türkiye’nin sağlık, ortopedi ve sağlıklı yaşam alanındaki en köklü markalarından biri olan Kifidis, 1919 yılında Galatasaray’da başlayan serüvenini bir asrı aşan deneyim, kuşaklararası aktarım ve modern üretim vizyonuyla sürdürüyor.

Osmanlı dönemine uzanan hizmet geleneği ve Türkiye’nin ilk diplomalı protezortez teknisyenlerinden Tanaş Kifidis’in kurucu mirası, bugün küresel ölçekte bir marka yapısına dönüşmüş durumda.

SEKTÖRÜN İLKLERİNDEN

Markanın temelleri, XIX. yüzyılın sonunda Fransız demiryolu şirketinde başteknisyenlik yapan Tanaş Kifidis’in sağlık teknolojilerine yönelmesiyle atıldı. Almanya’da aldığı protez-ortez eğitimi sonrası Türkiye’ye dönen Kifidis, 1919’da İstanbul Beyoğlu-Galatasaray’da açtığı “Kifidis Ortopedi” kliniğiyle sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı. Kısa sürede yüksek hizmet kalitesiyle öne çıkan klinik, ortopedik çözümlerde referans noktası haline geldi.

1970’li yıllara gelindiğinde marka, üçüncü kuşak yönetici Laki Vasiliadis ile birlikte önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Geleneksel klinik yapısı yerini daha organize bir ticari modele bırakırken, Kifidis Türkiye’de medikal perakendenin yaygınlaşmasında öncü rol üstlendi. Fransa’daki eğitiminden edindiği bilgiyle varis çorabının basınç esasına göre uygulanması gerektiğini Türkiye’ye taşıyan Vasiliadis, korse, tabanlık ve hazır medikal ürünlerin eczane kanalıyla yaygınlaşmasını sağladı.

İLK ADIM AYAKKABISI

Bu dönemde marka, yalnızca medikal ürünlerle sınırlı kalmayarak anatomik ayakkabı ve “ilk adım ayakkabısı” gibi kavramları da Türkiye ile tanıştırdı. Çocuk gelişiminde ayak sağlığının önemine dikkat çeken bu yaklaşım, Kifidis’i yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda bir sağlık bilinci aktörü haline getirdi.

2019 yılında 100. yılını kutlayan Kifidis, dördüncü kuşak yönetici Viron Vasiliadis liderliğinde üretim tarafında stratejik bir atılım gerçekleştirdi. Paplus Ayakkabı işbirliğiyle İzmir’de kurulan Kipa Ayakkabıcılık AŞ üretim tesisi, markanın sanayi gücünü önemli ölçüde artırdı. Modern makine parkuruna sahip tesis, yıllık 200 bin ila 250 bin çift üretim kapasitesiyle hem iç pazar hem de ihracat için yeni bir merkez haline geldi.

1000 SATIŞ NOKTASI VAR

Tesiste üretilen anatomik ayakkabılar, terlikler ve çocuk ilk adım ayakkabıları, markanın konfor ile tasarımı birleştiren yeni vizyonunu yansıtıyor. Üretim yaklaşımı, yalnızca sağlık odaklı değil aynı zamanda güncel tasarım eğilimlerini de kapsayan hibrit bir modele dayanıyor.

Bugün Kifidis, Türkiye genelinde 1000’i aşkın satış noktası ve perakende mağazalarıyla güçlü bir dağıtım ağına sahip. Bunun yanında uluslararası pazarlarda da etkinliğini artıran marka, ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan üretici kimliğini güçlendiriyor. Bünyesinde dünya markalarının distribütörlüğünü de yürüten yapı, küresel işbirlikleriyle çok katmanlı bir ticaret modeline sahip.

Marka tarihinin dönüm noktaları arasında 1995’te Akmerkez ile AVM perakendeciliğine adım atılması, 2000’li yıllarda Dr. Scholl gibi global markaların temsilciliğinin üstlenilmesi ve satış ağının 1000 noktayı aşması öne çıkıyor. 2016’da ise Yüz Yıllık Markalar Derneği ve İKSV işbirliğiyle düzenlenen “Bir Varmış Hep Varmış” mini müze etkinliği, markanın kültürel mirasını görünür kılan önemli bir adım olarak kayda geçti.

Bir asrı aşan yolculuğunda Kifidis, yalnızca ortopedik ürün üreten bir şirket değil; sağlık, konfor ve yaşam kalitesini bir arada ele alan bir yaklaşımın temsilcisi olarak konumlanıyor. Geleneksel ustalıktan modern üretim teknolojilerine uzanan bu çizgi, markayı Türkiye’de kendi alanında referans noktası haline getirirken, geleceğe dönük büyüme stratejilerini de güçlendiriyor.

Kifidis’in hikâyesi, bir markanın yalnızca ekonomik bir yapı değil; aynı zamanda kuşaklar boyunca taşınan bir bilgi, deneyim ve yaşam kültürü olduğunu gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.