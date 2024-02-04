Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:13

İstanbul Boğazı’ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan Oğuz Kök, denize düşerek hayatını kaybetti. Yurttaşlar, kılavuz kaptanın görevlerini araştırmaya başladı. Peki, Kılavuz kaptan nedir? Kılavuz kaptanın görevleri nelerdir?

KILAVUZ KAPTAN NEDİR?

Kılavuz kaptan, denizcilikte önemli bir role sahip olan denizcilik uzmanıdır. Görevi, gemilerin güvenli bir şekilde limanlara veya dar su yollarına giriş ve çıkışını sağlamaktır.

KILAVUZ KAPTANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Güvenli Yolculuk Sağlamak: Kılavuz kaptanlar, gemilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için navigasyon konusunda uzmanlaşmışlardır. Liman giriş ve çıkışlarında, dar su yollarında veya tehlikeli bölgelerde gemileri güvenli bir şekilde yönlendirirler.

Yerel Suları Tanımak: Kılavuz kaptanlar, çalıştıkları bölgenin deniz haritasını, derinliklerini, akıntılarını ve diğer yerel koşulları iyi bilirler. Bu bilgileri kullanarak geminin güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlarlar.

İletişim Kurmak: Kılavuz kaptanlar, geminin kaptanı ve yerel denizcilik otoriteleriyle sürekli iletişim halindedir. Gemi ve kara arasında koordinasyon sağlar, güncel bilgileri paylaşır ve talimatları ileterek güvenli bir seyahat sağlarlar.

Manevra Yapmak: Kılavuz kaptanlar, gemilerin limanlarda veya dar su yollarında doğru manevralar yapmasını sağlar. Rüzgar, akıntı, derinlik gibi faktörleri dikkate alarak gemiyi güvenli bir şekilde yönlendirir ve bağlama işlemlerine yardımcı olur.