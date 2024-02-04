Yayınlanma: 04.02.2024 - 00:36

Güncelleme: 04.02.2024 - 00:36

Marburg virüsü, Afrika ülkesi Tanzanya’nın kuzey batısında beş kişinin ölümüne neden oldu. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü ne kadar tehlikeli?

MARBURG VİRÜSÜ NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Marburg virüsü bulaştığı insanların ortalama yarısını öldürüyor. Virüs, ilk olarak 1967 yılında Almanya’nın Frankfurt ve Marburg kentleriyle, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 31 kişide görüldü ve yedi kişinin ölümüne neden oldu. Salgın, Uganda'dan ithal edilen Afrika yeşil maymunlarıyla ilişkilendirildi. Ancak o zamandan beri virüsle ilgili başka hayvanlarla da bağlantılar kuruldu.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Virüs nedeniyle birden bire ateş, şiddetli baş ağrısı ve kas ağrıları görülür. Genellikle üç gün içerisinde de, ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkar. WHO’ya göre, bu aşamada hastalar “hayalet benzeri” bir görünüme sahip olur. Bu tanımın içerisinde solmuş ifadesiz yüzler ve aşırı uyuşukluk var. Pek çok insan vücudunun çeşitli yerlerinden kanamaya devam eder. Bazıları aşırı kan kaybı ve şok nedeniyle hastalandıktan sekiz-dokuz gün sonra ölür.

MARBUG TEDAVİSİ NASIL?

Virüsün belirli bir tedavisi ya da aşısı yok. Ancak WHO, bazı kan ürünleri, ilaç ve bağışıklık tedavilerinin geliştirildiğini söylüyor. Doktorlar, hastanede yatan hastalara bol miktarda sıvı vererek ya da kan nakliyle bazı belirtileri hafifletebilir.