Kılıçdaroğlu, 81 ilin kadın kolları başkanları ile Kuşadası'nda buluşacak

21 Ekim 2021 Perşembe, 17:27

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğünde Aydın Kuşadası’nda “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” başlıklı bir toplantı yapılacak.

Toplantıya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP PM üyeleri, CHP Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer ilçe belediye başkanları katılacak.

İlk gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu basına kapalı gerçekleşecek olan toplantıda 81 ilin kadın kolları başkanlarını dinleyecek, sorularını yanıtlayacak.

Kapalı toplantının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açılış konuşmaları yapacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın kadın kollarının faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmesinin ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara hitap edecek. Kılıçdaroğlu, partiye yeni üye olan gençlerin rozetlerini takacak.

Toplantının ikinci gününde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Ekonomi ve Kadın” başlığı altında bir konuşma yapacak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Türk siyasetinde örgütün yeri ve seçim güvenliği” hakkında bir sunum yapacak. YaşamHak Koordinatörü Emine Demirel Aksoy, YaşamHak projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunacak. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” konusunda uygulamalı bir eğitim verecek.

İkinci günün sonunda CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, hazırlanan sonuç bildirgesini açıklayacak.

NAZLIAKA: ÖZGÜR TÜRKİYE'Yİ BİZ KURACAĞIZ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, toplantıya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Kadınlar olarak en değerli hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Bu nedenle erken seçim değil, derhal seçim istiyoruz. Canımıza göz diken bu sistemi bizlerin alaşağı edebileceğini biliyoruz. Biz kadınlar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde ülkenin kaderini değiştirmeye geliyoruz. Aşındırılmış haklarımızı geri almak için, kadın erkek eşitliğini sağlamak için, kadına yönelik şiddeti bitirmek için, kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltmek için, çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına mecbur bırakmamak için geliyoruz. Kadınların hayatın her alanında güçlü olarak var olabilmesi için, eşit işe eşit ücret alması, iş güvencesinin ve güvenliğinin olması için geliyoruz. Toplantının sonunda yol haritamızı açıklayacağız. Demokratik, laik, eşit, adil, özgür bir Türkiye’yi biz kuracağız.”