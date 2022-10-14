Kılıçdaroğlu ABD'den döndü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY'nin Washington uçağıyla 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VİP Salonu'nda İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Bir gazetecinin "ABD geziniz nasıl geçti?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" diyerek yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
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