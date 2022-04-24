Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen bir aileyi daha ziyaret etti: 'Hiçbirimiz aydınlıkta değiliz'

24 Nisan 2022 Pazar, 11:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstermek için faturalarını yatırmayacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği ise geçen günlerde kesildi. CHP lideri, elektriğinin kesilmesinin ardından faturalarını ödeyemeyen aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Ankara Mamak'ta borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen aileyi ziyaret etti. Basına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz" dedi. CHP liderinin açıklaması şu şekilde: