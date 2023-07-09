Kılıçdaroğlu, eski çalışma arkadaşının cenazesine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) iş arkadaşı Tuncer Dönmez'in cenazesine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, SSK'da devlet memuru olduğu dönemden iş arkadaşı Tuncer Dönmez vefat etti. Dönmez için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu da katıldı. Cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
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