Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek Erdoğan'a yanıt verdi: Aşmamız gereken eşik bu

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:37

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Biz Allah'tan emir alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak gençlere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef" dedi.