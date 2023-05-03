Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek Erdoğan'a yanıt verdi: Aşmamız gereken eşik bu

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Allah'tan emir alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor" sözlerine gençlere seslenerek yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:37
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Biz Allah'tan emir alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak gençlere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef" dedi.

 


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