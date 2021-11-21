Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı

21 Kasım 2021 Pazar, 16:14

Gazeteci Fikret Bila, Halk TV'de kaleme aldığı yazıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesini aktardı.

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu helallik çağrısıyla siyasette yeni bir sayfa açtı" diyen Bila, şunları belirtti:

"Helallik çağrısı Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği günden bu yana birçok yönüyle tartışılıyor. Çağrıyı tarihi bir adım olarak görenler olduğu gibi, iktidarın hukuk dışı uygulamalarıyla, ölümlerle, katliamlarla, insan hakları ihlalleriyle, işkencelerle sonuçlanmış ağır travmalara yol açan devletle hesaplaşmadan, helalleşme olmayacağını savunanlar da oldu."

DENİZ GEZMİŞ VE MENDERES

"Kılıçdaroğlu’yla dün yaptığımız görüşmede bu tartışmalar sonrasında helallik çağrısını yaparken bazı travma örnekleri verdiğini ancak idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşları ile Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına değinmemiş olmasına ilişkin itirazları anımsattım ve yanıtını sordum" diyen Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'ndan şu yanıtı aldı:

“Ben örnekler verdim. Bütün olayları, travmaları saymadım. Elbette yaptığım çağrı Adnan Menderes ve arkadaşları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını da kapsıyor. Sayamadığım birçok olay için de bu geçerli. Benim düşüncem geriye dönüp sorgulama yapmak, yaraları kanatmak değil. Bunun yerine geleceğe bakmamız gerektiğini düşünüyorum.”

FAY HATLARI ORTADAN KALKSIN

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de toplumun kucaklaşmasını, barışmasını istediğini vurgulayarak, “Toplumda hangi kesimin yarası, travması, sorunu varsa bunların sarılmasını, çözülmesini istiyorum. Çocuklarımızın, gelecek kuşakların bizleri, toplumu barıştıran insanlar olarak anmalarını istiyorum. Artık toplum kucaklaşmalı ve geleceğini kurmaya bakmalıdır” dedi.

HELALLEŞME ÇAĞRISININ NEDENİ

Kılıçdaroğlu’na, “Helallik çağrınızın nihai amacı toplumda gerginlik kaynağı olan fay hatlarını ortadan kaldırmak mı?” sorusunu yönelten Bila, şu yanıtı aldı:

“Evet, tam da bu. Çağrımın amacı toplumdaki fay hatlarını ortadan kaldırmaktır. Çünkü bu fay hatları üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Türk, Kürt, Alevi, Sünni fay hatları üzerinde siyaset yapıyorlar. Sorunları çözmek yerine daha da derinleştiriyorlar ve bunun üzerinden oy almayı hedefliyorlar. Fay hatları üzerinde siyaset yapıyorlar. Bunu yaparken de toplumu kutuplaştırıyorlar, yaraları kanatıyorlar, kanırtıyorlar. Gerginliklerden, kutuplaşmalardan çoğunluk desteği sağlayıp iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Bu siyaset tarzı ortadan kalkmalı. Bu amaçla fay hatlarını ortadan kaldırmak istiyorum. Çocuklarımıza, gelecek nesillere; kucaklaşmış, toplumsal barışı sağlamış, geçmişini kurcalayan değil geleceğini planlayan bir ülke bırakmak istiyorum.”

“İKTİDAR TANIMI YAPMADIM”

Fikret Bila, Kılıçdaroğlu’na, helallik çağrısı yaparken örnek verdiği olaylarda, “Varlık vergisi dışında CHP’nin dahli olmadığını, bu nedenle sağ iktidarların yol açtığı travmalar nedeniyle CHP’nin helallik istemesine gerek yok” eleştirisini de anımsattı. Bila, "Varlık vergisi dışında saydığı olaylarda helalleşmeyi CHP’nin iktidara gelmesinden sonra devlet adına yapacağı bir helalleşme olarak mı ifade ettiğini sordum" dedi.

Bila'nın aktardığı Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle:

“Ben bu çağrıyı yaparken bir iktidar tanımı yapmadım. Sadece bizim iktidarımızdan da söz etmedim. Bizden sonra gelecek yüz iktidardan söz ettim. Benim çağrım iktidar-muhalefet ayırımı yapmıyor. Toplumsal bir çağrıdır. Hatalarla yüzleşmek ve asıl olarak kucaklaşmış şekilde geleceğe bakmak çağrısıdır. Bakın, helalleşmek, geçmişte olan acıları ortadan kaldırmaz ama geleceği inşa etmemizi sağlar. Bu ülkenin büyük yaraları var, bu yaraları sarmalıyız ki bundan sonra hiç kimse kanatmaya cesaret dahi edemesin.”

EKONOMİK KURUL

Fikret Bila, Kılıçdaroğlu’na 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş için ilkeleri belirlemek üzere yürüttükleri ortak çalışma gibi ekonomiyle ilgili olarak da ortak bir kurul oluşturulması konusunu da sordu.

Kılıçdaroğlu, kurulun oluşup oluşmadığını ve nasıl bir çalışma yapacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: