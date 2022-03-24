Kılıçdaroğlu: 'İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım'

24 Mart 2022 Perşembe, 12:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamaları gerekçesiyle yargılanmalarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

“HEPSİNİN BERAAT ETMESİ LAZIM”

“Emekli amirallerin, Montrö konusunda yaptıkları açıklamanın ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, ne kadar öngörülebilir olduğunu Ukrayna-Rusya savaşı bize gösterdi. Bu amirallerin tek tek aslında, onlara ulaşılması ve onlara teşekkür edilmesi lazım. Yani bütün amirallere o bildiriyi yayınladıkları için hepsine teşekkür etmemiz lazım. Bir gerçeği, iktidardan çok daha önce bildiler ve toplumun önüne koydular. İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım. Yargılama aşamasının da süratle bitmesi lazım, hepsinin beraat etmesi lazım.

“AMİRALLER BÜYÜK BİR TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİLER”

Açılan dava zaten yersiz bir davaydı. Bakın, devlette liyakatten söz ettim. Amirallerin temel görevi budur zaten. Montrö Anlaşması’nın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu; Türkiye açısından, Rusya açısından, Akdeniz, Karadeniz açısından ne kadar önemli olduğunu… Onlar bütün hayatlarını zaten bu işe veriyorlar. Bu konularda araştırma yapıyorlar. Onlar kalkıp da Boğaz’dan başka gemiler geçecek, Kanal İstanbul’dan başka gemiler geçecek diye söylerken amiraller büyük bir tehlikeye dikkati çektiler. Bugün onlar tamamen haklılar. Onlara yürekten teşekkür ederim. “